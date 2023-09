Torna a Giovinazzo il mercatino dell'artigianato e del collezionismo.Come accaduto in primavera, anche in autunno la terza domenica del mese sarà caratterizzato da un appuntamento che i giovinazzesi hanno mostrato di gradire. L'iniziativa è stata voluta dall'assessorato alle Attività Produttive guidato da Alfonso Arbore.Artigiani, collezionisti ed hobbisti si daranno appuntamento quindi a domenica 17 settembre in piazza Vittorio Emanuele II dalle 9.00 del mattino sino alle 22.00 di sera. Per informazioni o per prenotare lo spazio bisogna chiamare il 348 9357320.