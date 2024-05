L'11 maggio a Giovinazzo c'è il mercatino dell'antiquariato e della creatività

La promozione del nostro territorio e la sua conoscenza è tra gli obiettivi che si è posta l'associazionenell'organizzazione del mercatino dell' artigianato e della creatività.L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Giovinazzo, proporrà una varietà di oggetti, manufatti e opere di autentico artigianato "hand made". In bella vista quell'arte definita "saper fare" che mette in campo abilità creative, fantasia e originali tecniche manipolative. Un mercatino dell'artigianato e della creatività si terrà sabato 11 maggio nel piazzale Leichardt a partire dalle ore 17.00 fino a sera.In vendita svariate creazioni originali oltre a vere e proprie opere realizzate da artigiani provenienti da diverse città della Puglia. I venti artisti sono artigiani hobbisti, che lavorano il legno, che creano decorazioni su legno riciclato, che realizzano oggetti di ceramica, di resina, di argento, di acciaio, pupazzi di lana, gioielli di argilla polimerica. Si potranno acquistare creazioni di pittura su pietra, di gioielli con carta e di oggetti nei quali sono stati inseriti fiori essiccati.Il mercatino dell'artigianato sarà un punto di incontro e di aggregazione oltre che interessante momento di condivisione in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città, Piazzale Leichdart. L'iniziativa organizzata da Grazieventi darà anche modo ai visitatori di fare una bella passeggiata lungo il litorale di Levante e nel vicino borgo antico per ammirarne la bellezza storica dei luoghi. Di sicuro l'iniziativa meriterà una visita.