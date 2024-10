Torna l'ora solare: lancette indietro di un'ora

Questa notte torna in tutta Italia l'ora solare. Alle 3.00 lancette indietro di un'ora.In Europa è aperto il dibattuto tra gli Stati che vogliono restare sempre con l'ora solare e chi invece vuole sempre l'ora legale e tra questi ultimi l'Italia sembra essersi schierata. Non la pensano così la Gran Bretagna e i Paesi scandinavi, che da tempo adotterebbero esclusivamente quella solare.Secondo quanto diffuso da Terna, società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nei sette mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia. Si calcola che il risparmio sia vicino ai 340 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 130 mila famiglie. «Con ora legale risparmiati 75mln di euro in un anno», si legge in un loro report, un dato non trascurabile.