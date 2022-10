Torna l'ora solare: da stanotte indietro le lancette

Lancette indietro di un'ora questa notte alle 3.00. Tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torna dunque l'ora solare, che molti Paesi mediterranei vorrebbero abolire e che invece quelli scandinavi vorrebbero mantenere tutto l'anno.Come ricorda il Corriere della Sera nella sua versione on line «i 7 mesi del 2022 in cui sarebbe rimasta in vigore l'ora legale dovevano portare a un risparmio di 420 milioni di kilowattora di energia elettrica, l'equivalente del fabbisogno medio annuo di circa 150mila famiglie. Senza contare poi le 200mila tonnellate di CO2 non immesse nell'atmosfera. Il risparmio stimato in oltre 190 milioni di euro. Ma se allarghiamo lo sguardo al periodo 2002-2021, Terna ha calcolato che il risparmio per i cittadini è stato di oltre 1,8 miliardi di euro».Ed in periodo di grande emergenza energetica e di tentativi più o meno riusciti di dare spazio alle alternative, non è davvero poco. Resta un dato fattuale: stanotte torna l'ora solare e dormiremo un'ora in più. Se non avremo sollievo sulle bollette, almeno consoliamoci così fino a quando il nostro Governo non prenderà una decisione definitiva.