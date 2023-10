Lancette indietro di un'ora: stanotte torna l'ora solare

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre l'ora solare tornerà in vigore su tutto il territorio italiano.Le lancette degli orologi, allo scoccare delle 3, saranno rimesse indietro di 60 minuti. Si dormirà un'ora in più ma in compenso il tramonto giungerà in anticipo. Smartphone e pc, connessi alla rete e già programmati per la modifica automatica, si aggiorneranno automaticamente. L'Italia, nel dibattito interno all'Unione Europea, ha deciso di conservare il doppio orario, mentre i Paesi scandinavi e del Nord del continente vorrebbero applicare unicamente l'ora solare.L'ora solare nel nostro Paese resterà in vigore fino alla notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024.