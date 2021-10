Lancette indietro di un'ora: torna l'ora solare

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre torna l'ora solare. Alle ore 3.00, lancette indietro di un'ora. Si dormirà dunque di più, ma le ore di luce inevitabilmente andranno diminuendo sino al solstizio d'inverno del 21 dicembre. L'ora legale ritornerà il 27 marzo.Non vi è stato accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea su un unico orario. Quelli del Nord chiedevano di restare sempre con l'ora solare, mentre alcune nazioni latine premevano per quella legale. Ciascuno dunque farà a modo suo. L'Italia per il momento manterrà il doppio orario durante l'intero anno.Uno studio di Terna - così come riportato da Rai News - ha sancito che nei 7 mesi di ora legaleDal 2004 al 2021, in termini economici, nei mesi di ora legale gli italiani hanno risparmiato complessivamente un miliardo ed 800milioni di euro.