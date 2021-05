Torna a riunirsi in presenza il Consiglio comunale di Giovinazzo

Torna finalmente a riunirsi in presenza, dopo tante sedute in via telematica per l'emergenza sanitaria, il Consiglio comunale di Giovinazzo. La convocazione del Presidente Alfonso Arbore è prevista per quest'oggi, giovedì 20 maggio, alle ore 17.30 in Aula "Luciano Pignatelli".Quattro saranno i punti all'ordine del giorno.Nel primo si discuterà di Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, mentre al secondo punto si discuterà di azioni comuni da parte degli amministratori meridionali che vogliono maggiori risorse destinate al Sud Italia dal "Recovery Fund".A chiudere due riconoscimenti per debiti fuori bilancio derivanti da altrettante sentenze di soccombenza dell'Ente comunale davanti al Giudice di Pace ed al Tribunale di Bari.