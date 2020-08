Torna a casa una bambina di 4 anni sottratta alla mamma dal padre

È tornata finalmente a casa(nome di fantasia, ndr), unasottratta dal padre, un, a maggio scorso. Dopo due mesi, la piccola ha riabbracciato la sua mamma, una, assistita dal legaleSi è conclusa così a lieto fine una storia che in questi mesi ha alternato paure e speranze. La sottrazione della bambina, di, risale a maggio scorso, quando l'uomo, di, l'ha portata via. La donna, di, ha chiesto supporto all'avvocato civilista molfettese e nella giornata di giovedì, il, attraverso un provvedimento esecutivo, ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre.Vicenda tormentata, quella della piccola, che ha avuto il suo epilogo ieri mattina, quando gli agenti della, con il supporto di personale femminile della, inviati sul posto dal, sono entrati nell'abitazione del padre (un alloggio popolare nella zona 167 di Giovinazzo, ndr), e hanno prelevato la piccola per portarla dalla madre.«È il fallimento - afferma la Grasta - di un sistema che dovrebbe creare forme d'ausilio legali a chi non è capace di valutare quanto possa accadere sotto gli occhi di una bambina. Le soluzioni esistono se qualcuno; se qualcuno ne spiegasse i rischi a chi non vuole o non può chiedere assistenza».