Tommaso Depalma al Ride di Milano con gli altri sindaci di Puglia

Quest'oggi, martedì 28 settembre, alle ore 18.30, il sindaco di Milano,, incontrerà il presidente ANCI nonché sindaco di Bari,Con il primo cittadino metropolitano ci saranno anche diversi omologhi pugliesi e tra di essi anchea rappresentare Giovinazzo. Sala riceverà la delegazione che giungerà dal tacco della penisola alle ore 18.30 all'interno del Ride, il nuovo hub culturale del capoluogo meneghino.Sarà una occasione per incontrare e celebrare la grande comunità di nostri conterranei presenti in Lombardia e per intensificare ancor di più gli strettissimi rapporti in campo culturale, economico e turistico che uniscono la città più importante del nord Italia alla Puglia.