Maltempo su Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Territorio

Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo

Domenica caratterizzata da forte instabilità atmosferica

Giovinazzo - domenica 9 novembre 2025
Temperature in netto calo su Giovinazzo in questa domenica 9 novembre, probabilmente la prima veramente autunnale. Le massime non supereranno i 17°. Giornata caratterizzata da forte instabilità, con nuvolosità alternata a schiarite al mattino e ventilazione moderata che salterà da quadranti settentrionali a quadranti occidentali. Mare poco mosso. Serata con possibilità di piogge anche consistenti e maltempo che persisterà sino all'alba di lunedì 10 novembre. Minime della notte sui 13°.

DOMENICA 9 NOVEMBRE
SOLE - Sorge: 6:31, Tramonta: 16:39
LUNA - Leva: 20:08, Cala: 11:18 - Gibbosa calante
  • meteo Giovinazzo
  • Maltempo Giovinazzo
