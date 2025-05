"Talità Kum", si inaugura a Terlizzi la comunità alloggio per persone con disabilità

Nasce a Terlizzi un nuovo servizio dedicato alle persone con disabilità denominatola cui benedizione è prevista per oggi, sabato 10 maggio, alle ore 17.00 presso la sede di via Sovereto 20/B a Terlizzi.Il servizio dellanasce con l'intento di instaurare un nuovo progetto di rete sociale e avrà l'obiettivo di garantire il giusto equilibrio tra il sostegno all'autonomia e la tutela necessaria alle persone con disabilità, sarà il luogo ove gli ospiti potranno progettare non solo la quotidianità ma anche il futuro, potendo contare una rete di sostegno, qualificata e professionale, ed ausili finalizzati al loro supporto.Sarà un'occasione unica, arricchita dalla presenza delle autorità locali, per celebrare insieme il valore della particolarità e dell'unicità della persona.