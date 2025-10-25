Talento in Scena
Talento in Scena
Speciale

Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata

Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli

Giovinazzo - sabato 25 ottobre 2025 Sponsorizzato
La seconda edizione di Talento in Scena mette al centro dell'evento la recitazione con un workshop avanzato che unisce formazione e spettacolo dal vivo. Tre grandi professionisti del panorama teatrale e cinematografico - Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli - guideranno gli allievi in un percorso di crescita artistica e consapevolezza scenica.
Formazione e pratica a 360°
Il workshop, che si svolgerà dall'8 novembre 2025 al 19 aprile 2026 negli spazi di Teatri Di.Versi a Corato, è pensato per chi desidera affinare le proprie competenze attoriali. Attraverso moduli propedeutici, i partecipanti lavoreranno su corpo, voce, testo ed emozione: i veri strumenti dell'attore.
L'obiettivo è trasformare la passione in arte concreta. Ecco che ogni partecipante potrà sperimentare il lavoro sul palco, vivendo un'esperienza completa che parte dalla formazione e arriva alla performance finale.
Due formule di iscrizione
Il workshop offre due modalità di partecipazione:
  • Percorso completo – sei weekend di formazione intensiva che culminano nell'esibizione finale al Teatro Comunale di Corato, dove gli allievi porteranno in scena il frutto del proprio lavoro.
  • Modulo singolo – pensato per chi desidera approfondire un aspetto specifico della recitazione con un docente dedicato.
Un'occasione per crescere e mettersi in gioco
Talento in Scena rappresenta un'occasione unica per chi vuole vivere la recitazione come professione e passione, in un contesto stimolante e altamente formativo.
Iscrizioni aperte
Gli interessati possono iscriversi e trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale: https://www.talentoinscena.it/workshop-di-recitazione-avanzata/
Talento In Scena – dove il talento prende vita!
Talento in Scena un evento ideato da www.officinedelvalore.it
  • corso di formazione
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
25 ottobre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
24 ottobre 2025 Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
Altri contenuti a tema
Formazione O.S.S. con la Fondazione Oasi Nazareth a Corato: ultimi posti disponibili Formazione O.S.S. con la Fondazione Oasi Nazareth a Corato: ultimi posti disponibili Il corso, riconosciuto a livello regionale e nazionale, prevede lezioni in aula e tirocinio
Mkers e Musa Formazione: il futuro tra e-learning e gaming Scuola Mkers e Musa Formazione: il futuro tra e-learning e gaming Una collaborazione di successo per generare nuovi percorsi formativi
Terzo appuntamento col corso di formazione sull'adolescenza Cultura Terzo appuntamento col corso di formazione sull'adolescenza Si inizia alle 19.30 in Sala San Felice
"Fare impresa" Lavoro "Fare impresa" Convegno del 3 febbraio organizzato da Upsa Confartigianato Terlizzi, OSVE e TECSIAL
Ultimo appuntamento con “La relazione umana oggi” Eventi e cultura Ultimo appuntamento con “La relazione umana oggi” In sala San Felice si discuterà del messaggio di Papa Francesco
L’eterna lotta tra bene e male Eventi e cultura L’eterna lotta tra bene e male “La relazione umana nelle scelte tra bene e male” nell’analisi di Enzo Fiorentino
Formazione giornalistica, quinto appuntamento con “La relazione umana oggi” Eventi e cultura Formazione giornalistica, quinto appuntamento con “La relazione umana oggi” Riflessione in sala San Felice sul tema: “La relazione umana nelle scelte tra bene e male”
Una società divisa tra l’idolo e lo stupore Eventi e cultura Una società divisa tra l’idolo e lo stupore Ieri sera quarta conferenza del ciclo di incontri “La relazione umana oggi”
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
24 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo
24 ottobre 2025 ”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo
Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti
24 ottobre 2025 Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti
Aggiornamento albo presidenti seggio e scrutatori: ecco come partecipare
24 ottobre 2025 Aggiornamento albo presidenti seggio e scrutatori: ecco come partecipare
Pesca ricci di mare, arrivano aiuti per operatori subacquei
24 ottobre 2025 Pesca ricci di mare, arrivano aiuti per operatori subacquei
Mastro è ufficialmente presidente Autorità Portuale Adriatico Meridionale
23 ottobre 2025 Mastro è ufficialmente presidente Autorità Portuale Adriatico Meridionale
Le minacce dei "dattaroli " ai militari: «Vi butto la dinamite in Capitaneria»
23 ottobre 2025 Le minacce dei "dattaroli" ai militari: «Vi butto la dinamite in Capitaneria»
Al via il montaggio dei nuovi giochi in piazzetta Iacobellis
23 ottobre 2025 Al via il montaggio dei nuovi giochi in piazzetta Iacobellis
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.