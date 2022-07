Sversamento liquidi, Sollecito interviene in via Marsala e via Papa Giovanni XXIII

«Giorni fa ho chiesto l'intervento di Aqp per affrontare la questione dei tombini diche a causa di precipitazioni abbondanti si sollevano procurando sversamento di liquidi per strada».A scriverlo è stato nelle scorse ore il sindaco, che nella mattinata di lunedì 25 luglio, con l'ausilio dell'assessore Gaetano Depalo, è intervenuto personalmente: «Abbiamo effettuato un sopralluogo con ingegneri e tecnici fognari - ha spiegato Sollecito - per individuare la migliore soluzione. Nel frattempo procede il secondo giro di sanificazione di tutti i tombini della città. Ringrazio Aqp - ha concluso Sollecito - per l'ottima collaborazione su questo problema e su altri temi importanti che seguiremo nei prossimi giorni».L'auspicio è che il problema, sentito dai residenti possa essere risolto in via definitiva, in una estate in cui Giovinazzo è in parte interessata dai necessari lavori chesta portato avanti in varie arterie, con grandi scavi che stanno creando qualche disagio ad automobilisti e comuni cittadini.