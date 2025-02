Cattivo odore persistente, lavori AQP in piazza Vittorio Emanuele II

Sono in corso da alcuni giorni i lavori diallaOperai e tecnici al lavoro per sostituire la tubazione ammalorata, che da molti mesi aveva generato un importante sversamento, origine di quel cattivo odore che tutti potevano sentire alla convergenza tra la piazza, via Molfetta, corso Amedeo d'Aosta e via Piano.Abbiamo anche appreso da Palazzo di Città che quegli sversamenti erano causa di disseccamento in superficie degli alberi poiché l'acqua che fuoriusciva non era acqua salubre. L'intero tronco sarà dunque sostituito e quindi si procederà ad analizzare altri tronchi idrico-fognari che attraversano l'agorà giovinazzese, intervenendo ancora in caso di ulteriori sversamenti riscontrati.Un'opera che sta inevitabilmente creando disagio al traffico veicolare,ma importante per far cessare quel nauseabondo cattivo odore che ha accompagnato tante serate dei giovinazzesi a passeggio in piazza Vittorio Emanuele II.