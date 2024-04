Arbore, Sciancalepore e Noviello lasciano Sud al Centro: l'annuncio in Consiglio comunale

L'assessore Alfonso Arbore ed i consiglieri Angelo Sciancalepore e Francesco Noviello non faranno più parte del gruppo consiliare diDopo il terremoto giudiziario che ha portato all'arresto di Alessandro Cataldo e all'indagine sull'ormai ex assessora regionale Anita Maurodinoia per voto di scambio, il gruppo giovinazzese ha preso atto dell'impossibilità a proseguire sotto quel simbolo la propria esperienza politica.Gli avversari politici lo definiscono un gesto tardivo, ma Arbore ha voluto spiegare nella massima assise questa scelta: «Ho preso atto e condiviso quanto detto dal consigliere Francesco Noviello ed anche il consigliere Angelo Sciancalepore condivide questa scelta. Non rinnego il mio percorso iniziato nel 2009 - ha quindi precisato Arbore - che per me è stata un'esperienza di vita, prima che politica, che forma la persona. Sono giorni in cui pullulano perbenisti, accusatori di ogni specie, moralisti e bugiardi. Noi siamo semplicemente garantisti. La base e gli amici che mi seguono in questo percorso politico - ha quindi precisato l'assessore alla Polizia Locale ed Attività Produttive - mi hanno chiesto di sciogliere il gruppo politico di Sud al Centro. Il nostro DNA resta civico e continueremo con onestà e trasparenza a servire la nostra comunità cittadina senza condizionamenti esterni. Ci dispiace per gli accadimenti baresi ma noi intendiamo riprendere e tenere la barra dritta sul filo conduttore che ci ha visti nascere nel 2010: fare politica nella nostra città, cercando di migliorare la nostra amata Giovinazzo e rispondere ai bisogni dei cittadini. Io, il capogruppo Noviello ed il consigliere Sciancalepore entreremo quindi nel Gruppo Misto per dare seguito al mandato elettorale affidatoci nel 2022», è stata la sua conclusione.