Le porte dell’estate culturale pugliese si aprono con "Conversazioni dal mare" a Giovinazzo

Tornail festival di incontri culturali a cielo aperto che da nove anni anima l'estate pugliese. La nuova edizione si apre venerdì 20 giugno a Giovinazzo, nella magia di Cala Porto, per tre giornate gratuite di riflessioni, letteratura e attualità con alcuni tra i più autorevoli pensatori, giornalisti e scrittori italiani. Il progetto, curato da Artemia, vede il sostegno della Regione Puglia, Comune di Giovinazzo, di Puglia Culture e di una solida rete di partner pubblici e privati.Venerdì 20 giugno alle ore 20 aprirà Conversazioni dal mare Paolo Borrometi, autore de "Traditori", raccontando in dialogo con Giovanni Di Benedetto le crepe della legalità nel nostro Paese, attraverso storie di complicità e silenzi. A seguire alle ore 21 Umberto Galimberti affronta il tema de "Il bene e il male" nel contesto educativo, ponendo una domanda urgente: come preparare le nuove generazioni alla complessità morale del nostro tempo?La prima giornata si chiuderà con Walter Veltroni che presenta "Iris, la libertà", una riflessione civile e intima su valori fondativi come la libertà e la memoria condivisa sul palco con l'intervento di Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia.Sabato 21 giugno si comincia con un dialogo sull'economia alle 19:45 moderato da Simone Del Rosso con Luciano Canova dialoga e Donato Dalbis sul tema "Economia dell'Ottimismo". L'economista e divulgatore propone una visione concreta e positiva del futuro, smontando paure e cliché sull'economia contemporanea. Alle ore 20:30 Giancarlo Fiume presenta don Antonio Coluccia ("Il prete indigesto"), che racconterà la sua missione tra i quartieri difficili, contro la criminalità e il degrado educativo. Alle 21:15 l'inviata di guerra Rai, Lucia Goracci, in dialogo con Rocco De Franchi presenta una testimonianza sul fronte tra Kiev e Gaza, con lo sguardo lucido di chi ha vissuto da vicino i conflitti del nostro tempo. La serata di sabato si concluderà con un incontro esclusivo in pubblico tra Nino Di Matteo e Sigfrido Ranucci che parleranno con Giuliano Foschini del libro "Il colpo di spugna", un confronto tra giustizia e informazione, tra magistratura e giornalismo d'inchiesta.«Conversazioni dal Mare è molto più di una rassegna culturale, è un'arena in cui la parola diventa strumento di crescita. È un gesto di cura verso il pensiero critico e il confronto autentico. In un'epoca di urgenze e superficialità, ci prendiamo il tempo di ascoltare parole profonde, davanti al mare. Il pubblico, ogni anno più numeroso, ci conferma che la cultura all'aperto è una forma di resistenza, ma anche di bellezza condivisa» commenta Giulia Murolo, coordinatrice editoriale di Conversazioni dal Mare.L'ultima giornata del programma nella cittadina giovinazzese, domenica 22 giugno si aprirà alle ore 20 con Marino Bartoletti ("Il Festival degli Dei") e Mauro Pulpito che ci accompagneranno in un viaggio appassionato tra sport, cultura popolare e memoria collettiva. Alle ore 21 Concita De Gregorio, con "Di madre in figlia", affronterà in dialogo con Paola Natalicchio i nodi familiari, i legami femminili e le trasformazioni dell'identità attraverso il racconto. La chiusura è affidata al giornalista protagonista del risveglio della "televisione civile", Domenico Iannacone ("La vita che si fa racconto"), che porta sul palco le sue "Storie di vita", una raccolta di umanità che dà voce all'Italia spesso invisibile. Dialogherà con Felice Sblendorio.L'edizione 2025 del festival si concluderà l'11 e 12 luglio a Mattinata, nel cuore del Gargano, con nuovi incontri tra letteratura, impegno civile e cultura mediterranea. Tutti gli eventi sono gratuiti e non richiedono prenotazione.