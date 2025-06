Galimberti, Borrometi e Veltroni per la prima serata di "Conversazioni dal Mare"

Prende il via stasera, nella suggestiva cornice di Cala Porto a Giovinazzo, la IX edizione di, festival di incontri culturali a cielo aperto che ogni estate porta in Puglia pensatori, scrittori e giornalisti di primo piano. La rassegna, ideata e curata da Artemia, con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Giovinazzo e di una solida rete di partner pubblici e privati, si conferma un punto di riferimento per il dibattito civile e culturale del Sud Italia.Alle ore 20 aprirà la serata inaugurale, giornalista minacciato dalla mafia, autore del libro Traditori, in dialogo con Giovanni Di Benedetto: un'indagine sulle complicità e i silenzi che ancora oggi minano la legalità.Alle 21 grande attesa per il filosofoche affronterà il tema del "bene e del male" nella formazione dei giovani, ponendo una domanda fondamentale: come educare alla complessità morale nel nostro tempo?Alle ore 22, chiude la seratacon la presentazione di Iris, la libertà, una riflessione civile e personale sul valore della libertà, in dialogo con Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia. «Conversazioni dal Mare è un gesto di resistenza culturale, ma anche un atto d'amore verso la cittadinanza: ci prendiamo il tempo di ascoltare parole profonde, davanti al mare, per coltivare pensiero critico e bellezza condivisa», dichiara Giulia Murolo, coordinatrice editoriale del festival.Le tre giornate disaranno a misura di bambino grazie ai laboratori di lettura e disegno gratuiti curati da Lucrezia Mastrapasqua. Dalle ore 19.30 di domani si terrà il laboratorio "Disegnare l'acqua con mano felice". Per prenotazioni: 3496761649 o via mail conversazionidalmare@gmail.com