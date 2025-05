"Conversazioni dal mare", il 20 giugno a Giovinazzo arriva Walter Veltroni

L'ultimissima conferma è arrivata nelle scorse ore da un post degli organizzatori, che ne avevano già abbondantemente annunciato la presenza.All'interno della rassegna letteraria, in programma dal 20 al 22 giugno prossimi in Cala Porto, arriverà a Giovinazzo Walter Veltroni, che presenterà sulle sponde del basso Adriatico "Iris, la libertà".Si tratta di «uno straordinario romanzo di amore e di lotta e metterà in primo piano le vicende di una giovane donna che ha combattuto per la nostra democrazia. Una potente lezione e un messaggio senza tempo». A dialogare con il giornalista, politico e saggista ci sarà Aldo Patruno.Ad aprire il festival, venerdì 20 giugno, saranno Paolo Borrometi con "Traditori", seguito dal filosofo Umberto Galimberti che interverrà su "Il bene e il male. Educare le nuove generazioni". Quindi toccherà all'ex vicepresidente del Consiglio.