"Conversazioni dal mare": stasera a Giovinazzo don Antonio Coluccia, Pegah Moshir Pour e Nino Di Matteo

Dopo il grande successo della serata inaugurale, che ha visto un pubblico numeroso e attento partecipare alle riflessioni dila seconda giornata disi apre sabato con nuovi importanti ospiti e tematiche fortemente attuali.Alle ore 19:45 si parte con un dialogo economico:economista e divulgatore, discute con Donato Dalbis di "Economia dell'ottimismo",smontando con ironia e rigore i cliché che alimentano la sfiducia nel futuro.Alle 20:30 spazio ail "prete indigesto", che da anni opera tra le periferie difficili, portando avanti una missione di contrasto alla criminalità e al degrado educativo. A introdurlo, il giornalista Giancarlo Fiume.Alle 21:15, l'attivista e divulgatrice italo-iranianaporterà sul palco "Teheran. Il fascino millenario e l'inquietudine contemporanea", un racconto tra storia e diritti, tra resistenza civile e memoria culturale, in sostituzione di Lucia Goracci, attualmente impegnata come inviata Rai proprio in Iran.A chiudere la serata, un appuntamento di grande rilievo:si confronteranno con Giuliano Foschini sul libro Il colpo di spugna. Un incontro dedicato ai legami tra giustizia, informazione e coscienza democratica, durante il quale verrà consegnato a Di Matteo il Premio Conversazioni dal Mare 2025.«Abbiamo scelto di premiare in questa nona edizione Nino Di Matteo perché rappresenta un presidio etico, un baluardo della Costituzione. La sua coerenza e il suo impegno ci ricordano che la verità e la giustizia non sono mai scontate», commenta Alessandro Camporeale, presidente dell'associazione culturale Artemia organizzatrice di Conversazioni dal Mare.A pochi passi dal palco che ospita gli incontri culturali a cielo aperto si terrà il secondo appuntamento dedicato ai bambini, un laboratorio di disegno e lettura curato da Lucrezia Mastrapasqua. Dalle ore 19.30 appuntamento con "Io sono un pesce… ma sogno in grande". Per prenotazioni: 3496761649 o via mail conversazioni@gmail.com.