Bartoletti, De Gregorio e Iannacone, la celebrazione della gentilezza per la chiusura di "Conversazioni dal Mare"

L'ultima serata della tappa giovinazzese di Conversazioni dal Mare si terrà domenica 22 giugno con inizio alle ore 20.Un appassionato viaggio tra sport, mito e cultura popolare per inaugurare la serata conclusiva degli incontri culturali:con il suo libro Il Festival degli Dei, dialoga con Mauro Pulpito tra memorie collettive e figure leggendarie.Alle 21, la giornalista e scrittricepresenta Di madre in figlia, un racconto intimo e potente che attraversa i legami familiari, le trasformazioni dell'identità e il senso del femminile oggi. A conversare con lei, Paola Natalicchio.Gran finale alle 22 con, autore e volto della "televisione civile", che porta sul palco La vita che si fa racconto, una selezione delle sue storie più toccanti, in dialogo con il giornalista Felice Sblendorio.«Giovinazzo città che legge non è solo una qualifica e un vanto per la nostra città, ma un'esperienza di condivisione grazie a Conversazioni dal mare, che ha trovato nella magica cornice di Cala porto il suo approdo naturale. La città ha rinnovato con entusiasmo la grande partecipazione a questo festival, accogliendo anche molti visitatori in una tre giorni invasa dalla cultura, da grandi autori e dalla scoperta di un borgo affacciato sulla bellezza», il commento dell'assessore alla culturaAnche la terza serata vedrà i bambini, dai 3 anni in poi, impegnati in un laboratorio di disegno e lettura a cura di Lucrezia Mastrapasqua. L'ultimo appuntamento è sul tema "Il viaggio in una goccia". Per prenotazioni: whatsapp al numero 3496761649 o via mail a conversazionidalmare@gmail.com