"Storia di una famiglia perbene", iniziate le riprese nel centro storico di Giovinazzo

Sono in corso, nell'incantevole cornice del borgo antico di Giovinazzo, le riprese della fiction di Mediaset' di Stefano Reali, prodotta dalla '11 Marzo Film'.Le riprese interesseranno varie zone della cittadina adriatica e si protrarranno almeno sino alla fine di giugno. In piazza Garibaldi erano apparsi i cartelli di divieto di fermata sin dalla giornata di mercoledì 31 maggio e questa mattina, 1° giugno, le riprese sono puntualmente iniziate in(nelle foto di Florinda Bavaro, ndr).Tanti i fan degli attori protagonisti,, che si sono precipitati nel centro storico per intercettare scatti da conservare e magari farsi fare un autografo.Un nuovo spot per la bella Giovinazzo che entrerà nelle case degli italiani dal prossimo autunno.