Si concluderà questa sera, 18 agosto, la rassegnaorganizzata dall'associazione culturale Touring Juvenatium ed inserita nel cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'assessorato comunale alla Cultura e Turismo.Era stata inaugurata dal sindaco Tommaso Depalma nella serata del 16 agosto all'interno dell'Oratorio "San Giovanni Paolo II" della parrocchia San Domenico. Il primo cittadino, in quella occasione, aveva avuto parole di grande apprezzamento per il lavoro di grande promozione del territorio da parte del sodalizio guidato da Vito Fumai, sempre pronto a mettere in risalto i talenti locali.In esposizione, infatti, ci sono opere differenti di sei artisti ed artiste giovinazzesi,, tutti con percorsi ed età differenti, ma uniti dall'amore per le creazioni che, in maniera differente e seguendo impostazioni diverse, riescono ad avere il minimo comun denominatore della (ri)scoperta e valorizzazione del talento appunto ed in qualche misura della loro città d'origine.è stata organizzata non senza difficoltà, visto il periodo emergenziale ancora in corso, ma rappresenta un format che dovrà poi necessariamente ritornare nella cornice del borgo antico, dove avrebbe ulteriore risalto.Per chi se la fosse persa, c'è ancora tempo questa sera, 18 agosto, dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Si accede all'area, secondo la normativa vigente, mostrando il Green Pass.Nelle foto, la serata inaugurale.