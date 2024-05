Ascensione, stasera a Giovinazzo l'attesa benedizione della città

Si terrà questa sera, domenica 12 maggio, l'attesa benedizione della città e dei raccolti in occasione della solennità dell'all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, officiata da padre Francesco Depalo, i pii sodalizi e le confraternite locali accompagneranno il sacerdote alle porte della città vecchia per compiere un antico rito, rinvigoritosi a Giovinazzo negli ultimi anni. Il parroco benedirà la città nei punti d'ingresso dell'antica urbe, apponendo croci. Il momento più importante si svolgerà alla congiunzione tra piazza Umberto I e piazza Vittorio Emanuele II, ai piedi di Palazzo di Città.durante le celebrazioni del sabato e della domenica, inserite in un intenso programma liturgico del Maggio Mariano, ha ribadito come sia importante un ritorno «alla sobrietà del rituale».La Chiesa Cattolica ha celebrato quest'anno il 9 maggio l'Ascensione di Gesù al cielo, ma le parrocchie festeggiano questa ricorrenza in genere la domenica successiva. L'Ascensione è l'ultimo episodio della presenza terrena di Gesù secondo le due narrazioni dell'evangelista Luca (Vangelo e Atti degli Apostoli), in cui si descrive la sua definitiva salita al cielo, da cui ritornerà solo alla fine dei tempi (Parusia).