Solennità dell'Ascensione, a Giovinazzo la benedizione della città - FOTO e VIDEO

14 foto Ascensione 2024

Si sono svolte ieri sera, domenica 12 maggio, al termine della messa vespertina, la breve processione e la benedizione della città, del raccolto e del pescato. È stata così onorata sino in fondo la solennità dell'Ascensione di Gesù al Cielo.A conclusione della celebrazione eucaristica in Concattedrale, le confraternite giovinazzesi hanno accompagnato padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago sino ai piedi di Palazzo di Città, dove ha avuto luogo la benedizione solenne (non senza qualche imbarazzo per alcune motociclette di grossa cilindrata proprio nel punto in cui è avvenuta).Secondo un antico rito, la Festa dell'Ascensione rappresenta il momento più opportuno per chiedere l'intercessione divina per le attività produttive della città, affinché la prosperità scenda sulle famiglie. Poi, l'altro rituale, con l'apposizione delle croci da parte dei Confratelli del SS Sacramento alla confluenza tra piazza Umberto I e piazza Vittorio Emanuele II e accanto all'Arco Traianeo, segno tangibile della devozione della città a Nostro Signore asceso al Cielo.Noi vogliamo raccontarvi questa serata tra fede e tradizione attraverso un video, da noi girato al momento della benedizione impartita da padre Francesco Depalo, e i nostri scatti.