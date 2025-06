Ascensione: apposte le croci all'ingresso della città vecchia - FOTO e VIDEO

19 foto Ascensione 2025

Giovinazzo ha celebrato ieri, 1° giugno, la solennità dell', ultimo atto della sua presenza terrena. Esso descrive la sua definitiva salita al cielo, da cui ritornerà solo alla fine dei tempi, la cosiddettaNella Concattedrale di Santa Maria Assunta si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica officiata dall'amministratore, padre Francesco Depalo, accompagnato da padre Pasquale Rago, ed a cui hanno preso parte le rappresentanze delle confraternite cittadine, guidate per l'occasione da quella delAl termine della messa, con il magnifico sfondo del tramonto su via Marina, e tra due ali di fedeli e curiosi, si è mossa una breve processione sino all'intersezione tra piazza Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II e via Marina. Lì doveha impartito la benedizione ai presenti ed a tutta la città, facendo poi apporre dal priore del SS Sacramento,le due piccole croci (una anche di fianco all'arco traianeo) auspicio di benessere legato ai raccolti ed al mare, antichissimo rito riscoperto negli ultimi anni a Giovinazzo.Sarebbe stata auspicabile una richiesta - piccola nota a margine - rivolta alla Polizia Locale di divieto di sosta delle motociclette nell'area della benedizione, richiesta che dal comando di via Cappuccini ci dicono non essere mai giunta. Ne ha perso un po' la forma, non di certo la sostanza di una solennità di grandissimo valore per tutta la comunità di fedeli.Sotto il nostro articolo, foto e video che documentano rispettivamente la breve processione e la benedizione solenne.