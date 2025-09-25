Festa Santi Medici, il programma a Giovinazzo

Il Programma

Il 26 settembre la Chiesa Cattolica festeggia icustodendo il rispetto della fede e della tradizione. È in corso in questi giorni, nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli, la Novena in onore deidei quali ricorre la festa liturgica nel giorno di venerdì 26 settembre che si amplierà sul territorio cittadino nel prossimo fine settimana sabato 27 e domenica 28 settembre.Un'antica tradizione che si rinnova a Giovinazzo nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli, sita nel centro storico nell'omonima piazza, perché lì è custodito il santo simulacro dei SS. Medici; sono tanti i fedeli che onorano i due fratelli medici martiri che hanno dedicato la loro vita professionale a prendersi cura dei poveri e dei bisognosi. Loro sono un concreto esempio per tutti i cristiani uniti nella fede a loro rivolta e per Maria SS. di Costantinopoli che su questa festa porrà anche quest'anno la sua ala protettrice. Il Rettore Padre Pasquale Rago cm e Carmine Palermo, Priore della Confraternita Santa Maria di Costantinopoli hanno reso noto il programma della festa curata dall'Associazione SS. Medici Cosma e Damiano e dalla suddetta Confraternita istituita nel 1598.I due fratelli Cosma e Damiano si dedicavano alla medicina e ad aiutare chi aveva bisogno e, allo stesso tempo, seguivano con grande fede il messaggio evangelico. La storia racconta di due fratelli gemelli, di origine araba, che vissero nel 300 d.C. e che riuscivano a porre in essere veri e propri miracoli, guarendo gli ammalati senza chiedere denaro, svolgendo un'autentica missione di fede.Nel giorno di giovedì 25 settembreChiesa di S. Maria di Costantinopoli - NovenaOre 8.30 - Recita del S. RosarioOre 9.00 - Celebrazione eucaristicaOre 18.00 - Recita del S. RosarioOre 18.30 - Celebrazione eucaristicaVenerdì 26 settembreChiesa di S. Maria di Costantinopoli - Festa LiturgicaOre 8.30 - Recita del S. RosarioOre 9.00 - Celebrazione eucaristicaOre 18.00 - Recita del S. RosarioOre 18.30 - Celebrazione eucaristica animata dalla confraternita S. Maria di CostantinopoliOre 20.00 - "Scienza e fede, supporto alla persona, sulle note del cuore".Incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue, in collaborazione con l'Associazione Fratres di Giovinazzo.La serata sarà allietata dal concerto del quartetto d'archi "Quattro quarti"Sabato 27 settembreChiesa di S. Maria di Costantinopoli - Vigilia della festa esternaOre 20.00 - "Armonia di stelle" concerto di musica lirica e classica del trio "VoiceArt"Domenica 28 settembreChiesa di S. Maria di CostantinopoliOre 9.00 - Celebrazione eucaristicaOre 18.30 - Processione per le vie della città, secondo il seguente itinerario: p.zza Costantinopoli, via Gelso, via S. Giuseppe, via Madonna degli Angeli, p.zza Vittorio Emanuele II (rampa), via A. Gioia, via G. Sasso, via G. Marconi, p.zza S. Agostino, via Balilla, via L. Marziani, via Cappuccini, p.zza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, piazza Costantinopoli.La processione sarà accompagnata dal Gran Concerto di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla bassa musica "Città di Molfetta".