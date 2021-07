Stanotte operazione di disinfestazione a Giovinazzo

Stasera, 26 luglio, a partire dalle ore 23.00, verrà effettuato un intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare su tutto il territorio di Giovinazzo.Pertanto, salvo condizioni meteo avverse che non permettano le operazioni, il Comune di Giovinazzo consiglia a scopo precauzionale di chiudere gli infissi esterni, non lasciare indumenti stesi o altri oggetti sui balconi, tenere in casa gli animali domestici e non passeggiare in strada al momento del passaggio degli operatori.