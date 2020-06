Sospensione tasse e agevolazioni, la manovra del Comune a sostegno di cittadini e imprese

L'emergenza sanitaria da Covid-19 e il conseguente lockdown hanno avuto risvolti negativi sul tessuto economico - sociale di Giovinazzo, così come nel resto d'Italia, colpendo attività produttive e famiglie.«Come sempre i Comuni dimostrano di essere capaci di interpretare concretamente i bisogni delle persone mentre la politica romana discute, vaneggia ma non risolve - è il commento del sindaco,. Ciononostante, noi continueremo a fare tutto quello che è dovuto per fare sentire ai cittadini la nostra vicinanza e per far capire loro che l'economia del nostro territorio si rilancia tutti insieme, nessuno escluso».«L'Amministrazione comunale è scesa in campo per non lasciare indietro nessuno - annuncia l'assessore al Bilancio,-. Per le attività produttive, nessuna esclusa, colpite più severamente o meno, dagli effetti del Covid-19, sono state concesse sospensioni in materia di tributi locali».Inoltre, è stato sospeso il pagamento della prima rata dellaprevedendo il pagamento in quattro rate bimestrali di cui le prime tre rate con scadenza 30 giugno 2020, 31 agosto 2020 e 31 ottobre 2020. Mentre, l'ultima rata sarà a conguaglio il 16 dicembre 2020.La manovra del Comune ha pensato anche a tutti i proprietari di immobili, privati e non, che hanno visto purtroppo sospendere, ridurre o addirittura non riscuotere l'affitto delle locazioni,per effettuare il versamento della sola quota di competenza comunale senza l'applicazione di interessi e sanzioni.Non è stato possibile, invece, fare nulla per il versamento della quota statale (0,76%) sugli immobili di categoria D la cui scadenza resta il 16 giugno 2020 e«L'impegno assunto con i differimenti- conclude l'Assessore Colaluce -. Ma abbiamo sentito il dovere di andare incontro alle difficoltà di tutta la cittadinanza in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Ci impegneremo a valutare , compatibilmente con le risorse di Bilancio, ulteriori riduzioni della Tosap ( per le attività che hanno subito la sospensione) commisurata anche ai mesi di lockdown di marzo-aprile ( mesi non considerati nel D.P.C.M. del 17 maggio 2020 ) , mentre per quanto riguarda la Tari, sempre per i codici ATECO colpiti dalla crisi, valuteremo agevolazioni in sede di conguaglio , cioè entro il 16 dicembre 2020».