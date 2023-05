Sollecito alla BTS di Bitonto: «Gal ci ha permesso di promuovere i nostri prodotti»

Si è aperta con i saluti istituzionali e con i primi interventi degli esperti di settore la due giorni dedicata alla promozione del "Turismo sportivo e del turismo attivo". Organizzata dal Gal Nuovo Fior d'Olivi, la rassegna si pone l'obiettivo di potenziare le opportunità di sviluppo del territorio e degli operatori turistici. Per la prima volta in Puglia, alieri e oggi - 19 maggio - si discute delle potenzialità attrattive degli eventi sportivi sia per enti pubblici che privati.All'apertura dei lavori sono intervenuti Ermanno Bonomi, sociologo del turismo; Dante Simoncini, cofondatore BTS; Marco Valtriani, biologo ambientale ed esperto di eco-turismo e Tullia Caballero, socia fondatrice di S-cape travel/Sloways, tour operator. Presenti, inoltre, numerosi sindaci del territorio Gal (Bitonto, Binetto,Grumo Appula, Modugno, Palo del Colle e Terlizzi), oltre a sociologi, biologi ambientali, tour operator, pedagogisti e istituti scolastici.«Il percorso enogastronomico è il vero attrattore turistico che potrebbe attirare un turismo di massa nei nostri territori. È necessario concentrarsi sul turismo slow, ma soprattutto occorre fare rete e promuovere un lavoro di squadra che ci consenta di essere presenti ovunque», ha dichiarato il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci.«Il Gal Nuovo Fior d'Olivi ci ha aiutato moltissimo sui territori: è una realtà che lavora e ci supporta tanto - ha aggiuntosindaco di Giovinazzo -. A Giovinazzo, per esempio, lo sport ci ha permesso di promuovere i nostri prodotti tra cui l'olio. Dobbiamo lavorare in sinergia per promuovere non solamente la bellissima e unica costa pugliese, ma anche l'entroterra della nostra Regione».«È necessario riflettere sulle opportunità della nostra terra. Purtroppo la macchina amministrativa spesso e così piena di lavoro che non ci aiuta nell'essere celeri nella promozione del turismo - ha spiegato Michelangelo De Chirico, primo cittadino di Terlizzi -. Un altro problema è quello di non poter disporre di risorse per adeguare le strutture sportive. Dobbiamo incontrarci più spesso tra le città del circondario per essere più presenti e per lavorare in sinergia».Il turismo sportivo genera dai 12 ai 15 milioni di arrivi internazionali ogni anno e rappresenta il 10 per cento dell'industria turistica mondiale, con un fatturato di 800 miliardi di dollari (European Travel Commission). In Italia 20 milioni di persone praticano uno o più sport pari ad oltre il 34% della popolazione, di questi il 24.4% svolge attività sportiva in modo continuo, mentre il restante 10% lo fa in maniera saltuaria.