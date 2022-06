Promette scintille e sorprese la presentazione della lista di Sinistra Italiana, a sostegno di Daniele de Gennaro Sindaco.Un momento dedicato alle candidate e ai candidati della lista, che come cinque anni fa, ha deciso di sostenere Daniele de Gennaro e di continuare a dare impulso al progetto di coalizione su cui avevano lavorato già nel 2017, con ottimi risultati.L'appuntamento è alle 19:30, in Piazza Palombella (anche conosciuta come Villa Comunale).Si annuncia un momento molto atteso e partecipato, e non solo per gli interventi di Nico Bavaro e Daniele De Gennaro.Sul palco, infatti, si alterneranno tre candidati della lista.Toccherà ancora arappresentare i suoi. In molti hanno commentato positivamente il suo comizio da "veterana" di due settimane fa in Piazza Vittorio Emanuele II.Con lei ci sarà anche il regista e attore teatrale,, volto noto in città, che ha già offerto un importante contributo nel comizio di quartiere a Piazzale Leichardt di domenica scorsa.E poi un altro volto noto,(conosciuta da molti come Bibi). Una delle donne più suffragate nel 2017, vera e propria colonna portante della cultura a Giovinazzo, in anni di volontariato e di organizzazione di eventi di promozione culturale e di spettacolo.Il tutto sarà condito da un intervento musicale, a cura dello stesso Nirchio e dianche lei giovane candidata in Sinistra Italiana.Tutto il resto sarà da scoprire, proprio oggi dalle 19:30. Si annunciano sorprese, proprio a partire dal palco… Guardare per credere!