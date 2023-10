Sinistra Italiana Giovinazzo, quattro delegati all'Assemblea Regionale

Nella giornata di sabato 28 ottobre 2023 si è svolta l'assemblea della provincia di Bari per la definizione del documento programmatico per ilche si terrà a Perugia nei giorni 24-25-26 novembre 2023.L'assemblea ha votato il documento "Diritti al Futuro", sottoscritto tra gli altri da, Nicola Fratoianni, Elisabetta Piccolotti e Nichi Vendola, che ha raccolto il 99% delle preferenze. Le commissioni congressuali hanno così indicato gli 8 nomi dei delegati per la provincia di Bari al Congresso Nazionale.Tra gli 8 delegati c'èdella sezione di SI Giovinazzo.Inoltre, sono stati indicati i 19 delegati della provincia di Bari che faranno parte dell'Assemblea Regionale di Sinistra Italiana. Tra i 19Un riconoscimento molto importante per il circolo di Piazza Garibaldi per il lavoro svolto in questi anni.