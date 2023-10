Sicurezza e criminalità nel Nord Barese, i parlamentari oggi a Giovinazzo

Si terrà questa sera, 6 ottobre, all'interno dell'Aula "Luciano Pignatelli" di Palazzo di Città, un Consiglio comunale monotematico sul tema "sicurezza urbana e contrasto ai fenomeni delinquenziali", a cui parteciperanno anche i parlamentari del territorio.Un tema assai sentito dalla popolazione, in un periodo in cui le cronache del Nord Barese sono nuovamente assurte alle cronache nazionali, anche per imponenti operazioni di polizia.«La nostra massima assise aperta ai parlamentari - ha spiegato il sindaco di Giovinazzo ed assessore alla Legalità, Michele Sollecito -, è un segno tangibile della nostra preoccupazione per la situazione della sicurezza nell'intera area del Nord Barese. Vogliamo trasferire questa nostra preoccupazione ai parlamentari affinché si possa arrivare ad interloquire con il Ministero dell'Interno al fine di rimpinguare il numero di forze dell'ordine presenti sul nostro territorio. Vorrei infine precisare - ha concluso Sollecito - che noi siamo estremamente grati alle forze dell'ordine per quanto fanno quotidianamente per le nostre comunità, ma sappiamo che anche la politica deve fare la sua parte, per mettere questi uomini e queste donne encomiabili nelle migliori condizioni per operare a tutela dei cittadini».I fenomeni di espansione della malavita organizzata nel Nord Barese sono stati ben fotografati dal semestrale report della Direzione Investigativa Antimafia e Giovinazzo è da qualche tempo sotto l'attenzione di alcuni clan baresi, soprattutto per lo spaccio di stupefacenti. Non mancano furti d'auto, alcuni clamorosi, in genere operati da bande di professionisti bitontini al soldo dei clan di Bitonto, Andria e Cerignola, così come anche la movida notturna è territorio fertile per gli appetiti delle mafie.E la cronaca proveniente dalla vicina Santo Spirito crea ulteriore allarme, più di quanto non avessero già fatto quelle di Bitonto, Terlizzi e Molfetta.A discutere di questi aspetti, speriamo in maniera costruttiva, ci sarannoCon loro siederà in Aula "Pignatelli", criminologo e scrittore giovinazzese, esperto di mafia pugliese.