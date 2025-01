“Sere d’Incanto”, il 2 gennaio si prosegue con Museum Christmas Show

Proseguela Rassegna "Sere d'Incanto" - X Edizione con uno spettacolo per bambini, fuori dai normali schemi: il "", teatro di narrazione di Marianna Di Muro, con i simpaticissimi e coloratissimi, i pupazzi in stoffa.Il palcoscenico è pronto! Si apre il sipario ed entrano in scena burattini impersonati da pupazzi che si animano fino all'illusione della vita. "" è la storia di un gufetto che ha perso qualcosa di molto importante e con l'aiuto di maestro scoiattolo parte alla ricerca di ciò che ha perduto incontrando un personaggio grande grande, salterino e dalle lunghe orecchie, coccoloso. Alla fine, proprio quando la speranza sta per lasciare il posto allo sconforto…Grazie ad un dettaglio mancante riuscirà a ritrovare ciò che ha tanto cercato.!" è uno spettacolo con oltre le 200 repliche all'attivo, realizzato con pupazzi da tavolo cuciti a mano ed ispirato a due albi illustrati famosissimi della letteratura per l'infanzia ("Oh oh" di Chris Haughton e "Dov'è la mia mamma" di Julia Donaldson).I pupazzi sono mossi dalle mani didal 2001, che collabora con diverse realtà teatrali del territorio Pugliese. Il teatrino di Marianna ad un certo punto prende vita, c'è una magia che nessun'altra forma di narrazione racchiude. E lì che si schiudono mondi che si avvalgono degli accadimenti quotidiani, dei racconti ascoltati, delle favole conosciute attraverso i libri; mondi che la fantasia forgia, ridefinisce e reinventa. I pupazzi diventano allora gli strumenti privilegiati di uno spettacolo che lega in trame narrative: memoria, immaginazione e inventiva, senza porre limiti alla fantasia. Lo spettacolo simpatico e coinvolgente è rivolto ad un pubblico di famiglie e bambini dai 3 anni in su, a cura di MaDiMù Associazione Culturale. Durata 45 minuti circa.Posti limitati con prenotazione telefonica obbligatoria.. Possibilità di "ticket Popcorn" ad € 4,00 con prenotazione, da consumarsi presso la Caffetteria del Museo.La rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gemitex e Caffetteria del Museo Ultimo Caffè.Per maggiori info tel. 0883582470 o email info@fondazioneseca.it