Sentenza scuola Tar Puglia: si continua con DaD a richiesta

La scuola pugliese proseguirà con la didattica a distanza (DaD) a richiesta.È quanto emerge dalla sentenza odierna dellapresieduto da Orazio Ciliberti.Il TAR ha dichiaratoil ricorso presentato dal Codacons e da alcuni genitori avverso l'ordinanza con cui il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il 27 ottobre aveva chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Sopravvenuto il DPCM del 3 novembre scorso, anche l'Ente regionale aveva dovuto adeguare il proprio provvedimento emanando una nuova ordinanza che lasciava aperti gli istituti scolastici con la possibilità, per i genitori degli alunni, di richiedere la didattica a distanza.Il Tribunale Amministrativo della Puglia ha dunque di fatto ritenuto superata la materia del contendere poiché l'ordinanza oggetto del ricorso, quella datata 27 ottobre, appunto, avevaI giudici amministrativi hanno dunque sancito che la nuova ordinanza, la n.413, è senza alcun dubbio valida sino al 3 dicembre prossimo. I genitori che lo vorranno, pertanto, potranno continuare a decidere in autonomia se mandare i propri figli a scuola o farli rimanere a casa per seguire le lezioni in via telematica.