Primo giorno di scuola, il sindaco di Giovinazzo in visita agli istituti cittadini

Il sindaco di Giovinazzo,ha fatto visita agli istituti scolastici cittadini in avvio di anno didattico.«Stamattina consueto giro per augurare buon anno scolastico ai nostri Istituti - ha scritto sui canali sociale -. Mentre passeggiavo fra i corridoi ripensavo ad una frase di don Milani: "Il sapere serve solo per darlo": trasmettere conoscenza, metodo, approccio critico è allo stesso tempo non solo insegnare ma anche tessere relazioni di significato. Una capacità che va ben oltre gli anni di scuola. Buon sapere a tutti!», è stato il suo augurio a tutti.Ricercatore universitario, Sollecito ha voluto mantenere la delega alle Politiche educative convinto da sempre che le fondamenta di una società evoluta possano essere poste solo grazie a quel sapere.Ai docenti ed al personale scolastico, spesso vessati e sottovaluti per il ruolo essenziale che ricoprono per le nostre comunità, va anche l'augurio della nostra redazione per un anno didattico proficuo.