Puglia verso il Piano Scuola 4.0: la realtà virtuale sempre più “amica della didattica”

Il Pianorappresenta il più grande investimento mai fatto per la transizione digitale della scuola italiana ed è un'importante occasione di trasformazione delle aule scolastiche in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali.Ad un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande sulla piattaforma Futura del PNRR Istruzione, gli istituti dovranno presentare progetti per aderire al "" (Azione 1) per la trasformazione delle aule tradizionali in ambienti innovativi, e al "" (Azione 2) per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro.L'idea è quella di trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l'accesso al mercato del lavoro nel campo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale.Anche la Puglia è pronta a raccogliere la sfida della didattica digitale, e a supportare le azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche c'è, un'eccellenza specializzata nello sviluppo di tecnologie di realtà virtuale e aumentata, partner dell'e in particolare del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Telemedicina ().è il progetto presentato dal gruppo monopolitano che, oltre ad offrire supporto agli istituti nella fase di realizzazione del progetto per il Piano Scuola 4.0., fornirà a numerose scuole di primo e secondo grado, in Puglia e in tutta Italia, le attrezzature tecnologiche necessarie richieste dal piano (un pacchetto completo di visori di realtà virtuale o aumentata, base di ricarica dei caschetti, piattaforma, cloud, pc e i contenuti didattici) e 40 ore di formazione per insegnare ai docenti ad usare correttamente la piattaforma e guidarli nella creazione di contenuti didattici.«La nostra tecnologia per l'apprendimento attivo e collaborativo si propone di integrare la teoria con un'esperienza visiva e interattiva esclusiva, non certo di sostituirla, e stimolare inoltre docenti e studenti a cooperare nella elaborazione dei contenuti virtuali delle lezioni, – spiega– che saranno poi caricati sullo store online e potranno essere scambiati, in una logica di crediti, tra tutte le scuole dell'intero territorio nazionale».Nata a Monopoli nel 2010, MTM è una PMI innovativa specializzata nello sviluppo software (web e mobile), nella consulenza IT e nella formazione tecnica, che dal 2013 realizza applicazioni per guidare le aziende nelleLe principali applicazioni sono state progettate da MTM per grandi aziende come:e molte altre. Anche nel settore delle digital humanities l'azienda pugliese ha realizzato diverse applicazioni VR come il Virtual tour della Grotta di Santa Maria degli Angeli a Cassano Murge, il tour virtuale e rivisitazione storica per la Chiesa rupestre dello Spirito Santo di Monopoli. Anche ilha scelto MTM per realizzare con la realtà virtuale l'app "Inferno 5" e il sito ufficiale delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (applicazione tradotta nelle principali lingue europee oltre al vietnamita e brasiliano e utilizzata anche da paesi extraeuropei come Russia, Australia e Giappone).