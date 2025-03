Sei giorni di piogge attesi su Giovinazzo

Il tempo in marzo cambia spesso, ma questa volta i meteorologi sono piuttosto sicuri: sul Nord Barese e sulla costa adriatica meridionale ci saranno sei giorni di piogge alternati a brevi schiarite. Una sorta di record pervista la siccità che continua ad affliggere campagne ed invasi.A Giovinazzo le precipitazioni inizieranno quest'oggi, mercoledì 26 marzo, soprattutto dal pomeriggio, con piogge consistenti, a tratti abbondanti, specie nelle seconda parte di giornata, caratterizzata da correnti nord-occidentali. Massime in picchiata sino aPioggia intensa prevista per tutta la giornata di giovedì 27 marzo con ulteriore calo termico (altro che primavera!). La pioggia non risparmierà Giovinazzo ed il Nord Barese nemmeno venerdì 28 marzo. Cielo coperto e nuove precipitazioni anche sabato 29 e domenica 30 al mattino, prima delle schiarite. Ma non è finita: secondo le previsioni dovrebbe piovere nuovamente lunedì 31 marzo.