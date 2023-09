Caldo e poi piogge intense. Inizio d'autunno "pazzo" a Giovinazzo

Tanto caldo a Giovinazzo nelle prossime ore. Venerdì 22 settembre sarà una giornata caratterizzata da ventilazione meridionale di moderata intensità e punte dinettamente sopra la media stagionale. Chi potrà, nonostante il giorno feriale, andrà al mare, godendosi una giornata nettamente estiva.Sino al tramonto ci saranno 30° e le minime della notte non andranno mai al di sotto dei 21°.Ma il tempo muterà rapidamente tra sabato sera e domenica mattina, consu tutto il Nord Barese. Pioggia dalla serata di sabato all'alba di domenica 24 settembre, quando si registrerà un abbattimento termico notevole, con massime in discesa di oltre 10 gradi che non supereranno mai i 23°.