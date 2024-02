Powered by

Torna la pioggia su Giovinazzo, secondo gli esperti, nelle prossime ore.Martedì 20 febbraio attese precipitazioni brevi alternate a schiarite per tutta la mattinata, con ventilazione dapprima da quadranti nord-occidentali e poi da quelli nord-orientali. Massime sui 14°, ancora un'anomalia in febbraio. Pomeriggio e sera con nubi sparse. La pioggia di queste ore di certo non sarà sufficiente a dare respiro alla nostra agricoltura.Ma il maltempo più consistente tornerà su tutta la costa adriatica pugliese da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, quando sono attese precipitazioni piovose anche abbondanti.