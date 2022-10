Ancora consistenti piogge su Giovinazzo

Ulteriore calo delle temperature e tanta pioggia.Sono queste le previsioni su Giovinazzo per la giornata di martedì 11 ottobre, dopo le abbondanti precipitazioni della seconda parte di lunedì, ampiamente annunciate dalla nostra testata.Oggi ci sarà un ulteriore abbassamento delle temperature che saranno comprese tra 17 e 20° (-3) e, soprattutto in mattinata, la pioggia cadrà anche consistente con accumuli al suolo di 4-5mm. A caratterizzare il martedì ci sarà anche il forte vento di maestrale che si farà sentire sulla costa del basso versante adriatico. Mare molto mosso, con moto ondoso in aumento.Il sereno tornerà nella parte finale della giornata e poi mercoledì 12 ottobre. Infine, nuove coperture sono attese per giovedì. Poi nuovo periodo di tepore, un'ultima consistente ottobrata prima del tuffo definitivo nell'autunno.