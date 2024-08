A Giovinazzo finalmente temperature in calo

Powered by

A Giovinazzo finalmente temperature in netto calo in questo lunedì 19 agosto.Al mattino nubi sparse che poi diverranno sempre più uniformi, spinte da ventilazione meridionale. Cielo coperto all'ora di pranzo con temperature massime sui 31° (-5° rispetto alla domenica). Proprio nella parte centrale della giornata sono previste precipitazioni consistenti.Nuvoloso al pomeriggio. In serata previste ancora piogge da moderate ad intense, con le minime della notte che scenderanno sino a 23°. Qualche giorno di tregua dal caldo sino a giovedì 22 agosto.