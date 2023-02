Scritte a Levante: pronti 5mila euro per la pulizia

A fine 2022 il Comune di Giovinazzo ha stanziato circaper la pulizia delle scritte apparse dietro Palazzo Vescovile, a Levante.La scritte con vernice spray di colore blu erano state fatte tra il 31 ottobre ed il 1° novembre ( qui l'articolo ) in occasione della festività commerciale di Halloween. L'ipotesi immediata è che si trattasse di minori, teoria che sembrerebbe confermata dal lavoro di setaccio delle telecamere poste nella zona, sebbene al momento non sono stati presi provvedimenti nei loro confronti.Intanto l'intera comunità, attraverso l'attività dell'amministrazione comunale, si farà carico della rimozione di quelle scritte con 5mila euro che invece avrebbero potuto essere investiti per altro. Dopo l'ok della Soprintendenza,(non si tratta di semplici operai) entreranno in azione nelle prossime settimane e da Palazzo di Città confidano che l'intervento possa essere effettuato in primavera, con ogni probabilità prima di Pasqua, quando a Giovinazzo arrivano visitatori da tutta Italia e non solo dal circondario.Resta l'amarezza, intercettata dalla nostra redazione, di molti cittadini e di molte cittadine, indignati per un altro gesto vandalico di cui si farà carico l'intera comunità. Vorremmo, infine, attraverso le nostre pagine, sollecitare le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale a fare tutto il possibile per dare un nome ed un volto a quei piccoli balordi.