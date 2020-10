Scontro sulla Giovinazzo-Bitonto: in codice rosso un'atleta 28enne

Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato traumi alla milza ed al costato, capitano della, team militante nel campionato di serie A2, rimasta coinvolta e ferita in un grave incidente stradale avvenuto sabato scorso lungo la strada che collega Giovinazzo a Bitonto.Sul sinistro stradale, avvenuto alle ore 23.30 lungo l'arteria provinciale 88 e che ha coinvolto anche un'altra auto, sono in corso una serie di accertamenti da parte deidella, giunti sul posto per i rilievi di rito, volti a risalire alla dinamica ed alle eventuali responsabilità di quanto accaduto proprio ai piedi del cavalcavia che sovrasta la strada statale 16 bis, nei pressi dello svincolo. L'atleta molfettese era sola a bordo della propria auto, un'È stata proprio lei ad avere la peggio: trasportata in codice rosso a bordo di un'ambulanza delpresso il, dove le sono stati riscontrati traumi alla milza e al costato, è adesso ricoverata nel reparto didel nosocomio barese. «Nella serata di sabato il nostro capitanoè occorso in un grave incidente stradale», ha fatto sapere la squadra di calcio a 5 femminile in un post pubblicato sulla propria pagina«Lasi stringe attorno a Barbara, augurandole un pronto recupero! Ti aspettiamo presto in campo, capitano!», termina il sodalizio. Il capitano avrebbe dovuto giocare ieri pomeriggio contro il Lamezia, squadra che ha segnato l'esordio stagionaledelle biancorosse, sconfitte 3-2.