Sant'Antonio di Padova, stasera la messa con Mons. Cornacchia

12 GIUGNO

13 GIUGNO

L'festeggia gli 800 anni dalla vocazione died i 100 dalla sua fondazione in città. Lo fa onorando, come ogni anno in giugno, il Santo portoghese, veneratissimo in tutta Europa.Questa sera, 12 giugno, al termine dellain suo onore, iniziata il 31 maggio scorso, sarà celebrata alle 19.00 la Santa Messa vespertina, in cui verrà data lettura del transito di Sant'Antonio. Ad officiarla sarà il Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,Nella giornata di oggi, tuttavia, saranno tre gli appuntamenti liturgici: il primo alle 8.00 nella chiesa del Santuario del SS Crocifisso, il secondo all'aperto, con il Santo Rosario previsto per le 18.30 e poi la celebrazione eucaristica con il Vescovo.Domani, sabato 13 giugno, tutta la comunità giovinazzese potrà festeggiare, in forma solenne ma rigidamente liturgica, senza processione a mare, la. La celebrazione eucaristica delle 8.00 sarà sempre in chiesa, mentre alle 9.30, alle 11.00, alle 19.00 ed alle 20.30 la Santa Messa sarà celebrata all'aperto. Quella delle 19.00 sarà preceduta dalla recita del Rosario a partire dalle 18.30. Durante tutte le messe ci sarà la benedizione del pane (che non verrà distribuito per evidenti ragioni di carattere sanitario) e dei bambini.Va sottolineato come la liturgia della Parola delle ore 11.00 sarà officiata dal Ministro Provinciale dei frati Minori Cappuccini di Puglia,Entrambe le messe principali (ore 19.00 stasera e ore 11.00 domattina)I momenti liturgici al chiuso avranno ingresso contingentato dei fedeli, che dovranno accedervi con mascherina, secondo le norme previste dalla Conferenza Episcopale Pugliese, mentre quelle all'aperto dovranno assicurare il giusto distanziamento fisico.