Sant'Antonio Abate, in piazza anche i produttori giovinazzesi

È partito il contro alla rovescia per laprevista per domenica 22 gennaio. Sarà la centrale piazza Vittorio Emanuele II ad ospitare uno dei tradizionali falò, uno spettacolo musicale folkloristico e gli allestitori che proporranno prodotti tipici della tradizione giovinazzese.Oltre agli- città gemellata con Giovinazzo e tradizionalmente presente alla manifestazione - sarà infatti possibile ospitare i produttori e i promotori di tutti i prodotti rispettosi delle tradizioni eno-gastronomiche e non solo della città di Giovinazzo, garantendo omogeneità anche nell'allestimento dei singoli gazebo.L'Amministrazione comunale, pertanto, invita tutti gli espositori che vorranno partecipare alla Festa di Sant'Antonio Abate nellaa rispettare le indicazioni previste, l'ordine e l'uniformità dell'allestimento anche a livello estetico (gazebo di colore bianco) al fine di adornare e valorizzare la piazza più importante della città. Gli spazi disponibili. Per quanto riguarda gli espositori di prodotti di altra natura, sarà consentito loro di esporre tenendo conto della disponibilità degli spazi assegnati e nel rispetto delle indicazioni suindicate.«Turismo sostenibile e di qualità», questo il messaggio ripetuto dall'assessore alla Cultura e al Turismo,in sintonia con l'assessore alle Attività Produttive,che precisa: «Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico e di espositori, per questo è importante la collaborazione di tutti gli attori coinvolti».