Sant'Antonio Abate, aperti i termini per partecipare all'Avviso Pubblico

Sono già aperti i termini per partecipare all'Avviso Pubblico per laal fine di individuare uno o più soggetti a cui affidare la pianificazione e la gestione delle attività culturali, artistico-folkloristiche e turistiche da svolgersi in occasione della storica manifestazione giovinazzese, celebrata il giorno 17 gennaio di ogni anno ed il cui periodo di festeggiamento per il 2023 è previsto il sabato e la domenica che seguono (21 e 22 gennaio).L'assessore alla Cultura e al Turismo Cristina Piscitelli precisa: «La Festa di Sant'Antonio Abate è tre le festività sicuramente più sentite dalla comunità giovinazzese ed ha acquisito un riconoscimento importante con l'iscrizione nel Registro Regionale dei rituali festivi legati al fuoco, nel quale sono inserite le più importanti rappresentazioni basate sulla unicità del fuoco, cui viene altresì assegnato ogni anno un contributo. Purtroppo, non è stato possibile festeggiare questa ricorrenza negli ultimi due anni a causa della pandemia e per questo la ripresa della manifestazione è particolarmente attesa dalla città e da tutti i visitatori che negli anni l'hanno seguita, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Mi auguro che anche i soggetti appartenenti al nostro tessuto commerciale siano parte attiva della festa contribuendo, ciascuno nel proprio settore, a creare ulteriori occasioni di promozione della città e delle sue importanti tradizioni».Le proposte progettuali dovranno avere per oggetto la programmazione di attività nell'ambito teatrale, musicale e artistico-folkloristico, da svolgersi in spazi pubblici e/o strutture messe a disposizione dall'Amministrazione e fruibili gratuitamente.Le domande, debitamente compilate utilizzando il modello predisposto dall'Ente, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 6 novembre 2022.Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli, è possibile consultare il seguente link