San Gioacchino e Sant'Anna: a Giovinazzo il rito della benedizione dei nonni e delle gestanti (FOTO)

Messa in piazza San Salvatore, conclusa da un momento di straordinaria intensità

5 foto Benedizione gestanti

Piazza San Salvatore gremita di fedeli e nelle primissime file capelli color argento che sapevano di saggezza e bellissimi pancioni simbolo della vita che si rinnova sempre.Ieri sera, 26 luglio, Giovinazzo ha celebrato la solennità di, genitori della Vergine Maria, simbolo di famiglia perfetta, di grande unione. Don Andrea Azzollini ha officiato la santa messa vespertina al cui termine si è svolto il rito antico della, alcune ormai quasi partorienti, che proprio il parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta ha voluto riportare in auge negli anni pre-pandemici.Ieri sera finalmente è tornato, con grande commozione di mamme e papà futuri, ma anche di tantissimi nonni presenti in un'agorà ancora troppo poco valorizzata ed in alcuni casi sfregiata.Sotto il nostro articolo, una piccola galleria fotografica.