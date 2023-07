Santi Gioacchino ed Anna, in piazza San Salvatore la benedizione dei nonni e delle gestanti

Si concluderà quest'oggi, 25 luglio, in piazza Sant'Anna, nei pressi dell'edicola votiva, la Novena per igenitori della Madonna.Una tradizione molto sentita a Giovinazzo e che don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, ha rinverdito in questi ultimi anni.Il cuore dei festeggiamenti si avrà domani sera, mercoledì 26 luglio, in piazza San Salvatore. Alle 19.15 è previsto il Santo Rosario meditato, mentre alle 20.00 avrà luogo la celebrazione eucaristica all'aperto, durante la quale ci saràSaranno tante le giovani madri a parteciparvi, come da tradizione antica, ben radicata sul territorio giovinazzese che guarda a Sant'Anna ed a San Gioacchino con costante amore.