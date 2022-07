San Gioacchino e Sant'Anna, stasera la benedizione delle gestanti in piazza San Salvatore

Si è conclusa ieri sera, 25 luglio, davanti all'edicola votiva in piazza Sant'Anna, la novena in onore diQuesta sera, 26 luglio, il parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, don Andrea Azzollini, dopo la recita del Santo Rosario prevista per le 19.15, terrà alle 20.00 una solenne celebrazione eucaristica in piazza San Salvatore, uno dei luoghi simbolo del borgo antico giovinazzese. All'interno della santa messa sarà rinnovato l'antico rito della, molto atteso dalla comunità dei fedeli.Si concretizzerà così uno dei momenti liturgici più intensi dell'estate a Giovinazzo, a cui è prevista la partecipazione di molti anziani e di tante ragazze partorienti.