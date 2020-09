San Michele Arcangelo: una festa per donare

Si chiamanoe ogni anno, com'è ormai loro tradizione, in occasione delle celebrazioni in onore di, organizzano una raccolta viveri da destinare a famiglie che vivono in uno stato di disagio.La festa in onore del Santo cadrà il prossimo 29 settembre e si svolgerà, in piazza Costantinopoli, con la celebrazione di una celebrazione liturgica, ma già da giorni, i tanti devoti dell'Arcangelo hanno raccolto e donatoa famiglie segnalate dalla Parrocchia Sant'Agostino. «Lo facciamo in perfetto anonimato - hanno commentato gli zelatori - così come anonime rimangono le famiglie che ricevono il nostro aiuto».Fra l'altro la storia della(istituita nel lontano 1888) ci racconta che tra le finalità devozionali e culturali del sodalizio è dedicato un ampio spazio alle attività caritatevoli (la loro campagna di beni di prima necessità è un esempio, nda) come dovrebbe essere per una confraternita. E proprio nel suo regolamento di nascita, al capitolo IX, gli articoli 45 e 48 sono dedicati alla beneficenza.«Il ricavato della questua pubblica - si legge - deve essere dedicato addovendo dare soccorso ai confratelli ed alle consorelle che si trovano in condizioni di bisogno o fossero infermi e senza mezzi per potersi curare».Anche quest'anno, dopo il successo delle scorse annate, la raccolta (nelle ultime edizioni una parte del ricavato è stata destinata ai cittadini di San Marco in Lamis che hanno vissuto la tragedia dell'alluvione, ndr) consolida l'iniziativa di donarenon solo(grembiuli, matite, penne, quaderni e tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico, nda), ma anche«Rinunciamo volentieri a luminarie e costosi fuochi pirotecnici - hanno concluso - destinando quanto raccogliamo tra devoti e volontari all'aiuto che».